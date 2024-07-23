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Белорусский спецназ «засветил» на фото украинский бронеавтомобиль

  • 23.07.2024, 15:12
  • 2,850
Белорусский спецназ «засветил» на фото украинский бронеавтомобиль
иллюстрационное фото

Как он мог попасть в Беларусь?

Белорусские спецназовцы подразделения «Витязь» используют захваченный украинский бронеавтомобиль «Козак-5». Фоторепортаж с этой машиной опубликовал телеграм-канал внутренних войск МВД Беларуси, пишет mil.in.ua.

Во время торжественного мероприятия, посвященного завершению боевого слаживания отряда специального назначения «Витязь», продемонстрировали украинскую ББМ «Козак-5» в использовании.

Бронемашину, вероятно, использовал учебный центр для подготовки новосформированного отряда, и она не состоит на вооружении подразделения. Украинский «Козак-5» не поставлялся на вооружение Беларуси. Он мог попасть в страну вместе с отступающими из Киевской области российскими войсками, которые могли оставить часть трофейной техники перед передислокацией. Также не исключено, что она могла попасть в страну позже в 2023 году вместе с частями ЧВК «Вагнер», которые были переброшены туда после неудачного мятежа Пригожина.

Известно, что на момент российского вторжения в Украину эти бронемашины поступали на вооружение Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины. В то же время армия получала только машины старой модели «Козак-2М».

От представителей Государственной пограничной службы Украины редакции портала стало известно, что в течение первых месяцев полномасштабного вторжения потерь или уничтожения подобных боевых бронеавтомобилей при обороне Киевской области среди подразделений пограничного ведомства не было.

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