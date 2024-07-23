Российских депутатов обязали согласовывать поездки в Беларусь
- 23.07.2024, 15:51
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Даже частные.
Депутатов Госдумы Российской Федерации обязали согласовывать личные поездки за границу. Это касается даже выездов в Беларусь, пишут «Ведомости».
Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что согласование выезда за границу связано с обеспечением безопасности и интересов государства.
«В командировки депутаты будут продолжать ездить без проблем, а частные поездки за границу — согласовываться. Причем частные поездки в Беларусь, Абхазию и Южную Осетию также должны согласовываться», — пишут «Ведомости».