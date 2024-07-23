Первый опрос показал преимущество Харрис над Трампом
- 23.07.2024, 22:29
Опрос состоялся 22-23 июля.
Вице-президент США Камала Харрис опередила республиканца Дональда Трампа на два процентных пункта в общенациональном опросе после решения Джо Байдена завершить свою предвыборную кампанию.
На это указывает свежий опрос Reuters/Ipsos.
Харрис опередила Трампа в общенациональном опросе с результатом 44% против 42%, в то же время разница находится в пределах статистической погрешности в 3 процентных пункта.
В предыдущем опросе Reuters/Ipsos 15-16 июля Харрис и Трамп набирали по 44% поддержки, а в начале месяца республиканец опережал вице-президента США на один процентный пункт.
Кроме того, в последнем опросе 56% зарегистрированных избирателей США заявили, что 59-летняя Харрис «обладает острым умом и способна справляться с вызовами». О 78-летнем Трампе такое сказали лишь 49%, а о 81-летнем Байдене – лишь 22%.