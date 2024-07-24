закрыть
24 июля 2024, среда, 1:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Блинкен поручился за Камалу Харрис во внешней политике

  • 24.07.2024, 1:07
Блинкен поручился за Камалу Харрис во внешней политике

Госсекретарь США заявил, что внешняя политика – «это очень сильная ее сторона».

Государственный секретарь США Энтони Блинкен высоко оценил роль вице-президента Камалы Харрис во внешней политике администрации Байдена, продемонстрировав тем самым поддержку вероятному кандидату в президенты Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Bloomberg.

На вопрос, не является ли внешняя политика сильной стороной Харрис, учитывая ее сосредоточенность на внутренней политике до того, как она стала вице-президентом, госсекретарь ответил, что «это очень сильная ее сторона».

«В течение последних трех с половиной лет я имел возможность очень внимательно наблюдать за ней в ситуационной комнате, в Овальном кабинете, по всему миру, как за ведущим голосом американской внешней политики и нашей дипломатии», – отметил Блинкен.

Он вспомнил ее неоднократные поездки в Индо-Тихоокеанский регион и поездку в Африку, а также сказал, что она «руководила комнатой» на громкой Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в Германии, в которой участвовали мировые лидеры и специалисты по нацбезопасности.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников