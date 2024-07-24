Блинкен поручился за Камалу Харрис во внешней политике
- 24.07.2024, 1:07
Госсекретарь США заявил, что внешняя политика – «это очень сильная ее сторона».
Государственный секретарь США Энтони Блинкен высоко оценил роль вице-президента Камалы Харрис во внешней политике администрации Байдена, продемонстрировав тем самым поддержку вероятному кандидату в президенты Соединенных Штатов.
Об этом сообщает Bloomberg.
На вопрос, не является ли внешняя политика сильной стороной Харрис, учитывая ее сосредоточенность на внутренней политике до того, как она стала вице-президентом, госсекретарь ответил, что «это очень сильная ее сторона».
«В течение последних трех с половиной лет я имел возможность очень внимательно наблюдать за ней в ситуационной комнате, в Овальном кабинете, по всему миру, как за ведущим голосом американской внешней политики и нашей дипломатии», – отметил Блинкен.
Он вспомнил ее неоднократные поездки в Индо-Тихоокеанский регион и поездку в Африку, а также сказал, что она «руководила комнатой» на громкой Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в Германии, в которой участвовали мировые лидеры и специалисты по нацбезопасности.