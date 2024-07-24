AFP: Россиянин готовил диверсию на Олимпиаде в Париже

AFP: Россиянин готовил диверсию на Олимпиаде в Париже5
- 24.07.2024, 8:12
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Его задержала французская полиция.
Полиция Франции задержала гражданина РФ, подозреваемого в попытке дестабилизации обстановки во время Олимпийских игр в Париже, сообщил агентству AFP источник в прокуратуре столицы.
Мужчина был задержан и заключен под стражу в ходе расследования по подозрению в «организации событий, способных привести к дестабилизации во время Олимпийских игр», рассказал собеседник агентства.
По его словам, в отношении фигуранта правоохранительные органы начали расследование по делу о передаче разведывательной информации иностранной державе «с целью разжигания враждебных действий во Франции». За подобное преступление ему грозит до 30 лет тюрьмы.