закрыть
24 июля 2024, среда, 9:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

AFP: Россиянин готовил диверсию на Олимпиаде в Париже

5
  • 24.07.2024, 8:12
  • 6,672
AFP: Россиянин готовил диверсию на Олимпиаде в Париже

Его задержала французская полиция.

Полиция Франции задержала гражданина РФ, подозреваемого в попытке дестабилизации обстановки во время Олимпийских игр в Париже, сообщил агентству AFP источник в прокуратуре столицы.

Мужчина был задержан и заключен под стражу в ходе расследования по подозрению в «организации событий, способных привести к дестабилизации во время Олимпийских игр», рассказал собеседник агентства.

По его словам, в отношении фигуранта правоохранительные органы начали расследование по делу о передаче разведывательной информации иностранной державе «с целью разжигания враждебных действий во Франции». За подобное преступление ему грозит до 30 лет тюрьмы.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников