AFP: Россиянин готовил диверсию на Олимпиаде в Париже 5 24.07.2024, 8:12

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Его задержала французская полиция.

Полиция Франции задержала гражданина РФ, подозреваемого в попытке дестабилизации обстановки во время Олимпийских игр в Париже, сообщил агентству AFP источник в прокуратуре столицы.

Мужчина был задержан и заключен под стражу в ходе расследования по подозрению в «организации событий, способных привести к дестабилизации во время Олимпийских игр», рассказал собеседник агентства.

По его словам, в отношении фигуранта правоохранительные органы начали расследование по делу о передаче разведывательной информации иностранной державе «с целью разжигания враждебных действий во Франции». За подобное преступление ему грозит до 30 лет тюрьмы.

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