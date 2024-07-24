В Солигорске женщина выбросила собаку из окна 9-го этажа 5 24.07.2024, 12:11

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Очевидцами стали альпинисты, работавшие на фасаде многоэтажки.

В Солигорске альпинисты, работавшие на фасаде многоэтажки, стали свидетелями того, как женщина выбросила собаку из окна 9-го этажа. Они и вызвали милицию.

По информации от Следственного комитета, собаку породы чихуахуа передала 80-летнему пенсионеру его внучка, которая, став мамой, оказалась в сложной ситуации. Времени на уход за животным не хватало из-за новорожденного ребенка, а у матери уже была собака.

Собака по имени Степашка жила в квартире восемь лет, не получая должного внимания и выгула — зверь справлял нужду на пеленку прямо в квартире. Пенсионеру иногда помогала по уходу за собакой его дочь. Однако 19 июля 40-летняя дочь посетила отца, который пожаловался на неприятный запах от животного и грязь в квартире. После этого женщина взяла собаку и выбросила её из окна.

«Что вы делаете?» — спросили у женщины альпинисты. «Он меня достал», — ответила она. После этих слов очевидцы и позвонили в милицию. Но еще до приезда милиционеров женщина спустилась вниз, забрала тело собаки и куда-то ушла. Ее удалось найти и задержать. Женщина указала место, куда выбросило тело животного. Свое поведение объяснила тем, что накануне происшествия была расстроена. Поступок совершила «на эмоциях» от жалоб отца, усталости и выпитого алкоголя.

По факту жестокого обращения с животным заведено уголовное дело.

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