Гиркин: Российский генерал Теплинский умер после ранения в Геническе 1 24.07.2024, 13:17

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Удар нанесен двумя ракетами РСЗО «HIMARS» с кассетным боеприпасом.

Командующий ВДВ и российской группировки войск «Днепр» генерал-полковник Михаил Теплинский умер после ранения полученного в результате атаки НIMARS по командному пункту ВС РФ вблизи оккупированного Геническа на Херсонщине. Об этом в сети сообщил бывший главарь пророссийских боевиков, террорист Игорь Стрелков-Гиркин.

«Генерал-полковник Михаил Юрьевич Теплинский, командующий группировкой войск «Днепр» предварительно умер в результате ранений», — проинформировал он.

В сети уже другие пользователи начали выражать соболезнования по поводу смерти Теплинского.

В конце июня 2024 года американский Институт изучения войны ISW сообщил в своем отчете, что 30 июня украинский HIMARS нанес удар по командному пункту российской группировки войск «Днепр» вблизи оккупированного Геническа Херсонской области, возможно, был ранен Теплинский.

Исследователи ссылались на военного обозревателя и российский инсайдерский источник, однако признали, что не смогли проверить эту информацию.

В качестве командного пункта использовалось двухэтажное административное здание. Удар нанесен двумя ракетами РСЗО «HIMARS» с кассетной БЧ. В результате удара: 5 человек — 200, 12 — 300.

В ноябре 2023 года в оккупированном Геническе на Херсонщине прогремели громкие взрывы. Волонтер Сергей Стерненко сообщил, что были нанесены ракетные удары по штабу российских войск «Днепр» на Арабатской стрелке. Управление штабом возглавил накануне именно Михаил Теплинский. В пансионате, где произошли взрывы, могло проходить совещание оккупантов.

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