В России остановили сборку белорусских автобусов

В России остановили сборку белорусских автобусов3
- 24.07.2024, 15:34
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Из-за новых правил утильсбора.
В Краснодарском крае приостановили сборку белорусских автобусов и электробусов, пишут «Ведомости». Инвестпроект поставила на паузу компания «Дилерский центр Юг», известная как официальный поставщик пассажирской, грузовой и специальной техники Минского автомобильного завода, «Белавтомаза» и «Белкоммунмаша».
Сам инвестор называет причиной заморозки проекта изменения в постановление правительства «Об утилизационном сборе». Документ повысил коэффициент расчета этого сбора для транспорта, выпускаемого в обращение в России.
Российский Минпром признал, что новые требования к расчету утильсбора делают планируемые к выпуску автобусы и электробусы неконкурентоспособными по отношению «к существующим производителям ввиду высокой себестоимости».