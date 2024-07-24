Financial Times: На яхты российских олигархов начали охотиться неизвестные люди 24.07.2024, 16:00

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Российские подсанкционные суперяхты заселяют неизвестные люди.

Яхты близких к диктатору Владимиру Путину кремлевских олигархов, арестованные западными странами после вторжения РФ в Украину, начали захватывать неизвестные люди, так называемые сквотеры. Об этом пишет Financial Times (перевод - «Главком»).

Один из таких инцидентов произошел на 58-метровой суперяхте Phi, принадлежащей российскому девелоперу Сергею Науменко. Сейчас люксовое судно стоит в лондонском Канаре-Уорфе.

Адвокат из Jaffa & Co Пол Дики, который представляет интересы владельца Phi, рассказал изданию, что незваные гости раньше пытались поселиться на лодке. Это заставило экипаж, продолжающий обслуживать Phi, повесить табличку с предупреждением об ответственности за незаконное проникновение, говорит юрист.

Financial Times также пишет, что конфискованные яхты начали доставлять немало проблем властям западных стран, которые теперь вынуждены тратить большие суммы на обслуживание лодок. Так, например, 106-метровая суперяхта Amadea, принадлежащая Сулейману Керимову, арестованная Соединенными Штатами на Фиджи в 2022 году, ежемесячно обходится американскому бюджету в $740 тыс. или почти $9 млн в год.

Помимо обслуживания, яхты российских олигархов требуют надежной охраны, поскольку существует множество желающих уничтожить эти дорогостоящие суда. Financial Times, как пример, приводит попытку диверсии на яхте Lady Anastasia, принадлежащей главе «Рособоронэкспорта» Александру Михееву. В 2022 году украинский механик, обслуживавший судно, пытался его затопить.

Власти США и ЕС арестовали как минимум 13 принадлежащих олигархам суперяхт близких к Путину. Это, в том числе 156-метровая яхта Алишера Усманова Dilbar стоимостью $600 млн, 135-метровая яхта Игоря Сечина Crescent за $190 млн, 85-метровая Valerie Сергея Чемезова ($140 млн), Lady M Алексея Мордашова ($55 млн) Lena млн.

Напомним, на рынке аренды роскошных яхт сейчас выставлены четыре суперяхта, построенные для российских заказчиков. Самую дорогую Flying Fox, которую связывали с владельцем аэропорта Домодедово Дмитрием Каменярем, можно взять в чартер за €4 млн в неделю, мегаяхта Axioma, ранее принадлежавшая бывшему совладельцу Трубная Металлургическая Компания (ТМК) и близкому другу Путину Дмитрию Пумпянскому обойдется в аренду на летний сезон за €660 тысяч в неделю.

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