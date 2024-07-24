В РФ посадили в тюрьму «отца» российского интернета 5 24.07.2024, 20:07

4,440

Алексей Солдатов

В чем его обвиняют.

В России осудили на два года колонии-поселения Алексея Солдатова, пионера интернета в стране. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщает CEPA.

Солдатов обвиняется в злоупотреблении властью при управлении IP-адресами, хотя он не занимал ни одной должности в организации, руководившей этими адресами. Кроме этого он 72-летний мужчина, неизлечимо болен. Семья осужденного считает, что это смертный приговор.

В прошлом Солдатов работал в Институте атомной энергии им. Курчатова, где ученые занимались исследованиями атомного оружия и участием в оборонных проектах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com