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В РФ посадили в тюрьму «отца» российского интернета

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  • 24.07.2024, 20:07
  • 4,440
В РФ посадили в тюрьму «отца» российского интернета
Алексей Солдатов

В чем его обвиняют.

В России осудили на два года колонии-поселения Алексея Солдатова, пионера интернета в стране. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщает CEPA.

Солдатов обвиняется в злоупотреблении властью при управлении IP-адресами, хотя он не занимал ни одной должности в организации, руководившей этими адресами. Кроме этого он 72-летний мужчина, неизлечимо болен. Семья осужденного считает, что это смертный приговор.

В прошлом Солдатов работал в Институте атомной энергии им. Курчатова, где ученые занимались исследованиями атомного оружия и участием в оборонных проектах.

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