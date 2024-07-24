В Беларуси будут строить меньше новых дорог 24.07.2024, 20:41

Чиновник заявил, что плотность дорожной сети в стране и так высокая.

О намерении сократить объемы строительства новых дорог рассказал начальник Главного управления автодорог Минтранса Григорий Глазко.

Григорий Глазко сообщил, что по автомобильным дорогам общего пользования в Беларуси перевозятся более 40% всех грузов и около 60% пассажиров.

По данным Минтранса, на 1 января 2024 года протяженность автомобильных магистралей общего пользования в Беларуси составляет почти 87 тыс. км. Из них к республиканской сети относятся около 16 тыс. км, а к местной — 71 тыс. км.

При этом плотность дорожной сети в Беларуси, как утверждает чиновник, одна из самых высоких на постсоветском пространстве и даже в Европе. Поэтому принято решение отходить от нового строительства в пользу проектов реконструкции дорог и мостов.

Основная цель — сохранить и улучшить созданную сеть дорог посредством текущих и капитальных ремонтов. Во время таких ремонтов дорожные строители будут заменять или ремонтировать покрытие так, чтобы оно выдерживало нагрузки до 11,5 т на ось.

Вторая задача — ремонт мостов. Объем таких работ будет расти по мере получения необходимого финансирования, добавил Григорий Глазко.

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