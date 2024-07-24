закрыть
24 июля 2024, среда, 22:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России сменился командующий дальней авиацией

1
  • 24.07.2024, 22:19
  • 1,074
В России сменился командующий дальней авиацией
Сергей Кувалдин

Уроженца Одессы Кобылаша сменил генерал-майор Кувалдин.

Заместителем главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) и командующим Военно-воздушными силами стал генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, следует из данных на сайте Министерства обороны РФ.

Командующим дальней авиацией вместо Кобылаша стал генерал-майор Сергей Кувалдин. На вооружении дальней авиации стоят стратегические бомбардировщики.

Кобылаш родился 1 апреля 1965 года в Одессе. Получил образование в Ейском высшем военном авиационном училище летчиков имени В.М. Комарова (1987), Военно-воздушной академии им. Ю.А. Гагарина (1994), Военной академию Генштаба (2012).

Кувалдин в прошлом (2014 год) был начальником 43-го центра боевого применения и переучивания летного состава.

В этом месяце также сменился командующий Балтийским флотом — вице-адмирала Владимира Воробьева сменил вице-адмирал Сергей Липилин.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников