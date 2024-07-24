В России сменился командующий дальней авиацией

В России сменился командующий дальней авиацией1
- 24.07.2024, 22:19
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Уроженца Одессы Кобылаша сменил генерал-майор Кувалдин.
Заместителем главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) и командующим Военно-воздушными силами стал генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, следует из данных на сайте Министерства обороны РФ.
Командующим дальней авиацией вместо Кобылаша стал генерал-майор Сергей Кувалдин. На вооружении дальней авиации стоят стратегические бомбардировщики.
Кобылаш родился 1 апреля 1965 года в Одессе. Получил образование в Ейском высшем военном авиационном училище летчиков имени В.М. Комарова (1987), Военно-воздушной академии им. Ю.А. Гагарина (1994), Военной академию Генштаба (2012).
Кувалдин в прошлом (2014 год) был начальником 43-го центра боевого применения и переучивания летного состава.
В этом месяце также сменился командующий Балтийским флотом — вице-адмирала Владимира Воробьева сменил вице-адмирал Сергей Липилин.