Для пенсионеров ввели очередное изменение 24.07.2024, 23:17

Что на этот раз.

В Беларуси расширили список банков, в которых можно открыть базовые расчетные счета. Напомним, с июля многих белорусов перевели на получение пенсионных выплат через финучреждения. Для этого надо обзавестись базовым счетом, передает «Зеркало».

С 1 июля заработало изменение при выплате пенсий: многие белорусы лишились возможности получать эти деньги через почту. Такую возможность оставили только для некоторых категорий населения, а остальных перевели на выдачу пенсий через банки. Чтобы продолжить получать эти средства, надо было открыть специальный счет. В Минтруда предупреждали ранее: тем, кто этого не сделает, в июле приостановят выплату денег — до тех пор, пока люди не обзаведутся счетами.

Однако в итоге соцслужбы пошли на уступки — выплатили деньги людям по старой схеме (через почту).

Что изменили по базовым счетам

Ранее открыть базовые счета можно было в восьми финучреждениях: «Белагропромбанке», «Беларусбанке», «Банке БелВЭБ», «Белгазпромбанке», «Белинвестбанке», «Банке Дабрабыт», «Приорбанке» и «Сбер Банке».

Сейчас же перечень этих финучреждений расширили. В их число добавили «МТБанк» и «Банк БелВЭБ». Об этом сообщается на сайте «Белкарт».

Чем базовый счет отличается от обычного?

По функционалу базовый счет не отличается от текущего. Основная разница в том, что базовый счет предполагает определенный список операций, по которым банки не берут комиссию. К примеру, это открытие и закрытие такого счета, зачисление на него социальных выплат (пенсий, стипендий и других), переводы между такими счетами, снятие наличных через банкоматы и кассы этого же банка, расчеты за товары. Посмотреть полный перечень бесплатных операций по базовому счету можно по ссылке.

Можно ли перевести базовый счет в другой банк?

Можно. «В одном банке базовый счет закрывается, а во втором банке — открывается», — уточняли ранее в Нацбанке. Нюанс в том, что у одного человека может быть только один базовый счет.

Чтобы перейти из одного банка в другой, нужно написать заявление в финучреждение, в которое хотите перейти. При этом нужно не забыть предупредить нанимателя, что у вас появился новый счет, если на прежний перечисляли зарплату.

Переход из одного банка в другой может занять до двух месяцев. В течение этого времени банк, из которого уходит клиент, будет бесплатно переводить деньги в новое выбранное вами финансовое учреждение. Если же деньги на старый счет придут от контрагента (к примеру, вашего нанимателя) на третий месяц, то банк их вернет обратно.

Перенести базовый счет в другой банк можно не чаще двух раз за календарный год. Банк может взимать вознаграждение за второе закрытие базового счета, уточняли ранее в Нацбанке.

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