закрыть
24 июля 2024, среда, 23:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Для пенсионеров ввели очередное изменение

  • 24.07.2024, 23:17
Для пенсионеров ввели очередное изменение

Что на этот раз.

В Беларуси расширили список банков, в которых можно открыть базовые расчетные счета. Напомним, с июля многих белорусов перевели на получение пенсионных выплат через финучреждения. Для этого надо обзавестись базовым счетом, передает «Зеркало».

С 1 июля заработало изменение при выплате пенсий: многие белорусы лишились возможности получать эти деньги через почту. Такую возможность оставили только для некоторых категорий населения, а остальных перевели на выдачу пенсий через банки. Чтобы продолжить получать эти средства, надо было открыть специальный счет. В Минтруда предупреждали ранее: тем, кто этого не сделает, в июле приостановят выплату денег — до тех пор, пока люди не обзаведутся счетами.

Однако в итоге соцслужбы пошли на уступки — выплатили деньги людям по старой схеме (через почту).

Что изменили по базовым счетам

Ранее открыть базовые счета можно было в восьми финучреждениях: «Белагропромбанке», «Беларусбанке», «Банке БелВЭБ», «Белгазпромбанке», «Белинвестбанке», «Банке Дабрабыт», «Приорбанке» и «Сбер Банке».

Сейчас же перечень этих финучреждений расширили. В их число добавили «МТБанк» и «Банк БелВЭБ». Об этом сообщается на сайте «Белкарт».

Чем базовый счет отличается от обычного?

По функционалу базовый счет не отличается от текущего. Основная разница в том, что базовый счет предполагает определенный список операций, по которым банки не берут комиссию. К примеру, это открытие и закрытие такого счета, зачисление на него социальных выплат (пенсий, стипендий и других), переводы между такими счетами, снятие наличных через банкоматы и кассы этого же банка, расчеты за товары. Посмотреть полный перечень бесплатных операций по базовому счету можно по ссылке.

Можно ли перевести базовый счет в другой банк?

Можно. «В одном банке базовый счет закрывается, а во втором банке — открывается», — уточняли ранее в Нацбанке. Нюанс в том, что у одного человека может быть только один базовый счет.

Чтобы перейти из одного банка в другой, нужно написать заявление в финучреждение, в которое хотите перейти. При этом нужно не забыть предупредить нанимателя, что у вас появился новый счет, если на прежний перечисляли зарплату.

Переход из одного банка в другой может занять до двух месяцев. В течение этого времени банк, из которого уходит клиент, будет бесплатно переводить деньги в новое выбранное вами финансовое учреждение. Если же деньги на старый счет придут от контрагента (к примеру, вашего нанимателя) на третий месяц, то банк их вернет обратно.

Перенести базовый счет в другой банк можно не чаще двух раз за календарный год. Банк может взимать вознаграждение за второе закрытие базового счета, уточняли ранее в Нацбанке.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вертикаль упадет
Вертикаль упадет Ирина Халип
Интересная арифметика войны
Интересная арифметика войны Владимир Пастухов
Запомните этот день
Запомните этот день Питер Диксон
Позор Черноморского флота
Позор Черноморского флота Виталий Портников