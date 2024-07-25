Белорусские военные отрабатывают наведение понтонной переправы через Днепр
- 25.07.2024, 2:02
На полевой выход направили 188-ю гвардейскую инженерную бригаду.
Военнослужащие 188-й гвардейской инженерной бригады, которая дислоцируется под Могилевом, отрабатывают наведение понтонной переправы через Днепр.
Специалисты разведывательно-водолазного взвода проводят инженерную разведку водной преграды.
Военнослужащие понтонных подразделений при наведении переправы используют образцы техники, стоящие на вооружении понтонно-мостового парка, сообщает Минобороны.
Отмечается, что военные приобретают опыт, необходимый как при ведении боевых действий, так и в мирное время.