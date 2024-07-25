Белорусские военные отрабатывают наведение понтонной переправы через Днепр 25.07.2024, 2:02

На полевой выход направили 188-ю гвардейскую инженерную бригаду.

Военнослужащие 188-й гвардейской инженерной бригады, которая дислоцируется под Могилевом, отрабатывают наведение понтонной переправы через Днепр.

Специалисты разведывательно-водолазного взвода проводят инженерную разведку водной преграды.

Военнослужащие понтонных подразделений при наведении переправы используют образцы техники, стоящие на вооружении понтонно-мостового парка, сообщает Минобороны.

Отмечается, что военные приобретают опыт, необходимый как при ведении боевых действий, так и в мирное время.

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