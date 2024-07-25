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Вертолет Ми-28 разбился в Калужской области РФ

  • 25.07.2024, 7:51
Вертолет Ми-28 разбился в Калужской области РФ

Экипаж машины погиб.

В Калужской области России потерпел крушение вертолет Ми-28. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Вертолет выполнял плановый полет. Он упал в безлюдной местности в Жиздринском районе. На земле разрушений нет. Экипаж машины погиб. В качестве предварительной причины катастрофы названа техническая неисправность.

Ми-28 — ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника.

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