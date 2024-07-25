В Москве задержали главу Военно-строительной компании Минобороны 25.07.2024, 7:58

5,060

Его работу курировал бывший заместитель Шойгу Тимур Иванов.

Силовики задержали главу Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны РФ Андрея Белкова. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа (статья 285.4 УК), пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, 46-летнего Белкова вызвали на допрос в Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД по Москве. Ранее он уже давал показания, однако в качестве свидетеля. Теперь же глава ВСК стал подозреваемым. 25 июля ему планируют избрать меру пресечения. Следствие собирается ходатайствовать об аресте.

Уголовное дело связано с прежней работой Белкова в Главном военно-строительном управлении (ГВСУ) по специальным объектам: он возглавлял эту структуру до 2021 года. В 2019 году ГВСУ объявило тендер на закупку томографа для 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны за 121 млн рублей. Следствие установило, что найти поставщика Белков поручил своей знакомой, гендиректору «Стройхимпроекта» Елене Ляхович. Она выбрала дилера крупнейшей немецкой компании, которая ушла с российского рынка из-за санкций и не могла выполнить контракт для Минобороны напрямую.

Тогда Белков придумал схему, как заполучить томограф именно этой фирмы, который стоил 76 млн рублей, по максимальной цене контракта. ГВСУ заключило договор на поставку оборудования не со «Стройхимпроектом», а с ООО «Партнер Плюс», где учредителем была Ляхович, а руководителем — ее доверенное лицо. При этом был проведен фиктивный тендер с заранее распределенными ролями, чтобы обеспечить победу подставной компании.

В итоге заказчик выплатил «Партнер Плюс» заявленный в контракте 121 млн рублей, часть суммы была поделена между участниками преступной группы, также свою долю получил дилер за то, что закрыл глаза на передачу санкционного товара Минобороны, утверждает следствие.

Ляхович и ее главного бухгалтера Виктора Билько обвиняют в мошенничестве (статья 159 УК). Из задержали еще в октябре 2023 года и отправили под домашний арест. Белкову по этому же делу вменяют злоупотребление полномочиями, поскольку следователи не нашли в его действиях корыстный умысел.

Белков — кавалер ордена Почета и медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он возглавил Военно-строительную компанию почти сразу же после вторжения России в Украину — 14 марта 2022 года. По данным «Коммерсанта», его работу курировал бывший замминистра обороны Тимур Иванов, арестованный по делу о миллиардной взятке в апреле. Несмотря на то, что сейчас претензии к Белкову не связаны с деятельностью в ВСК напрямую, его продолжают проверять силовики.

Компания была создана по указу президента в 2019 году. ВСК выполняет широчайший спектр работ от возведения арсеналов, баз, полигонов, аэродромов и штабов до строительства жилых домов и объектов социальной сферы. В связи с этим деятельность Белкова «изучается буквально под микроскопом» следователями не только полиции, но и других ведомств, отмечают источники издания. По их словам, силовиков интересуют не только заключенные ВСК контракты, но и личные заработки, а также неслужебные связи чиновника и прочее.

На данный момент Белков не уволен, а числится отстраненным от должности. Его позиция относительно признания вины неизвестна.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com