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Инструмент, который искал галактики, теперь работает как дипфейк-детектор

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  • 25.07.2024, 12:49
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Инструмент, который искал галактики, теперь работает как дипфейк-детектор

Его применение подтверждает тезис, что глаза — это зеркало души.

Говорят, что глаза — это зеркало души. Теперь исследователи утверждают, что они также могут быть надежным средством обнаружения дипфейков. Для этого также понадобится заручиться инструментами, которые используются для изучения галактик и заглянуть ими в глазные яблоки. Дело в том, как свет отражается в глазах, говорит Адеджумоке Оволаби, студент магистратуры Университета Халл в Великобритании.

Оволаби работал вместе с Кевином Пимбблетом, профессором астрофизики и директором Центра передового опыта в области науки о данных, искусственного интеллекта и моделирования. Вместе они сравнивали реальные изображения людей с дипфейками, созданными ИИ. Чтобы проанализировать отражение света в глазах обеих групп, команда использовала два астрономических инструмента: коэффициент Джини и систему CAS.

Коэффициент Джини измеряет концентрацию света в изображении галактики на основе пикселей. В зависимости от того, значение Джини равно 0 или 1, исследователи могут определить, является ли структура галактики гладкой или скученной, что указывает на форму эллиптических или спиральных галактик соответственно. Так же система CAS позволяет астрономам измерять распределение света в галактиках, чтобы определить их морфологию.

Команда использовала оба инструмента для сравнения левого и правого глазных яблок на реальных и созданных ИИ изображениях. Хотя система CAS оказалась недостаточно эффективной в определении дипфейков, выяснилось, что коэффициент Джини показал заметную разницу.

Если блики света в обоих глазах совпадают, то, скорее всего, это настоящее фото. Если нет, результаты указывают на дипфейк.

«Важно отметить, что это не идеальное средство для обнаружения фальшивых изображений. Есть ложноположительные и ложноотрицательные результаты. Но этот метод дает нам основу, план атаки в гонке вооружений для обнаружения дипфейков», — сказал профессор Пимбблет.

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