На белорусскую экономику давит инфляция

На белорусскую экономику давит инфляция1
- 25.07.2024, 13:57
Есть несколько важных моментов.
Нацбанк поделился информацией об объеме денег в белорусской экономике на 1 июля 2024 года. Широкая денежная масса (ШДМ) за год увеличилась на 20,1% с 67,0 млрд рублей до 80,5 млрд рублей. Но особенно заметен рост в части срочных рублевых вкладов, которые за год выросли на 44% с 13,1 млрд рублей до 19,0 млрд, пишет «Вашы Грошы».
Есть еще несколько важных моментов.
Во-первых, резкий рост наличных в экономике — за год их объем увеличился на четверть с 8,6 млрд рублей до 10,7 млрд рублей. Кроме того, за года на 21% увеличились средства на текущих счета юридических и физических.
По сути, резкий рост наличных и средств на текущих счетах является увеличением объема так называемых “быстрых денег” в экономике, которые в настоящий момент разогревают потребительский спрос и помогают экономике расти. С другой стороны, это риск — средства с текущих счетов могут слишком резко вылиться на валютный рынок или в сферу торговли, что приведет к скачку инфляции и курсов иностранных валют.
Во-вторых, снижается валютизация экономики. Рост депозитов в иностранной валюте, переведенных для подсчета ШДМ в белорусские рубли, составил 10%. Отчасти это является следствием изменения курса белорусского рубля. Но в целом валюты в белорусской экономике за год стало больше на 5,2%. При этом белорусских рублей за это же время стало больше на 29,5%.
Иностранная валюта в белорусской экономике представляет собой набор противоречивых тенденций: за год срочные валютные депозиты населения сократились на $582 млн, но у юрлиц, напротив, выросли на $514 млн. Средства на текущих валютных счетах белорусских физлиц увеличились на $457 млн, а у юрлиц выросли на $129 млн.
Сотканная из проблем и противоречий белорусская широкая денежная масса становится все более ликвидной. Как следствие, в экономике нарастает инфляционное давление. Валюты в экономике при этом по-прежнему много, что сохраняет риски влияние курса на эффективность экономической политики.