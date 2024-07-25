Системы платежей российских банков рухнули после попыток властей замедлить YouTube 2 25.07.2024, 15:21

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Это коснулось и центробанка РФ.

Попытки российских властей протестировать замедление YouTube обернулись чередой интернет-сбоев, которая затронула крупнейшие банки, соцсети и систему платежей ЦБ.

В четверг российские пользователи жалуются на сложности с доступом к банковским приложениям, соцсетям VK и Discord, а также проблемы у мобильного оператора МТС, следует из данных Downdetector. Легла также Система быстрых платежей (СБП) Центробанка, через которую граждане могут совершать переводы без комиссий по номеру телефона; со сбоями работает приложение «Пятерочки».

Банковские приложения и интернет-системы «сбоят» третий день подряд: на невозможность зайти в онлайн-банк и зависающие переводы жалуются клиенты «Сбера» и Росбанка, следует из данных DownDetector. Накануне сбой затронул Росбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, Газпромбанк и ВТБ, представители которого объяснили происходящее «атакой из-за рубежа». Во вторник пользователи жаловались на проблемы у Газпромбанка, РСХБ, Райффайзенбанка и Росбанка.

Интернет-сбои фиксируются на фоне заявлений Роскомнадзора о проблемах с доступом к YouTube, которые госкомпания объясняет износом оборудования Google. Технические специалисты, впрочем, видят в происходящем целенаправленное замедление доступа к видеохостингу, блокировка которого обсуждается с начала войны. Для этого используются ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), которые все операторы были обязаны установить на свои сети, указывал ранее глава Общества защиты интернета Михаил Климарев.

На уровне ТСПУ происходит замедление доступа к домену googlevideo.com, писал Климарев: «Если в заголовке запроса в идентификаторе домена содержится googlevideo.com, то ТСПУ отбрасывает какое-то количество пакетов, что приводит к тому, что все начинает работать заметно медленнее».

Официально Кремль отрицает планы ограничить доступ к YouTube, который стал главной платформой для оппозиционной и антивоенной повестки и набрал в России более 90 млн зрителей. Источник «Медузы» на телекоммуникационном рынке, впрочем, утверждает, что замедление YouTube — целенаправленная политика. По его словам, ссылки на «технические проблемы в работе оборудования» — не более чем попытка «переложить ответственность». У Роскомнадзора достаточно инструментов, чтобы «сужать трафик» самостоятельно, а публичные заявления «Ростелекома» связаны с тем, что часть пользователей уже могла заметить замедление в работе YouTube, подчеркнул источник.

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