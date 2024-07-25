В честь убитого на белорусской границе польского солдата назовут подразделение
- 25.07.2024, 17:25
Решение принял минист национальной обороны Польши.
Министерство национальной обороны Польши распорядилось назвать формирование Сил территориальной обороны, которое охраняет границу, в честь пограничника Матеуша Ситека, погибшего в начале июня из-за нанесенных мигрантом ножевых ранений.
Об этом сообщает RMF FM.
Решение о почтении памяти польского солдата Ситека, погибшего в результате нападения мигрантов на польско-белорусской границе, принял министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.
По информации RMF FM, именем сержанта Матеуша Ситека назовут Компонент охраны границы – составляющую Сил территориальной обороны, который поддерживает пограничников в охране пограничной стены. В нем ранее служил и погибший.