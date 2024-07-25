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В честь убитого на белорусской границе польского солдата назовут подразделение

  • 25.07.2024, 17:25
В честь убитого на белорусской границе польского солдата назовут подразделение

Решение принял минист национальной обороны Польши.

Министерство национальной обороны Польши распорядилось назвать формирование Сил территориальной обороны, которое охраняет границу, в честь пограничника Матеуша Ситека, погибшего в начале июня из-за нанесенных мигрантом ножевых ранений.

Об этом сообщает RMF FM.

Решение о почтении памяти польского солдата Ситека, погибшего в результате нападения мигрантов на польско-белорусской границе, принял министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

По информации RMF FM, именем сержанта Матеуша Ситека назовут Компонент охраны границы – составляющую Сил территориальной обороны, который поддерживает пограничников в охране пограничной стены. В нем ранее служил и погибший.

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