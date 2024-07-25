закрыть
25 июля 2024, четверг, 19:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Организатор поставок кокаина через посольство РФ в Аргентине попросился на войну

1
  • 25.07.2024, 18:47
Организатор поставок кокаина через посольство РФ в Аргентине попросился на войну
Андрей Ковальчук

Андрей Ковальчук осужден на 18 лет.

Бизнесмен Андрей Ковальчук, осужденный на 18 лет за организацию поставок кокаина через посольство России в Аргентине, захотел отправиться на войну с Украиной, сообщила член Совета по правам человека при президенте, журналист «Московского комсомольца» Ева Меркачева.

По ее данным, Ковальчук, отбывающий наказание в колонии № 6 Владимирской области, «оказался в сложном положении» из-за конфликта с администрацией учреждения, в результате ему запретили общаться по телефону даже со своим адвокатом. Из-за чего это произошло, неизвестно.

Меркачева отметила, что связь с Ковальчуком практически потеряна. Однако, по словам других заключенных колонии, он также имеет проблемы со здоровьем, боится не дожить до окончания срока и поэтому решился попроситься на войну. Впрочем, заключить контракт с Минобороны ему вряд ли удастся из-за наличия гражданства Германии. В связи с этим Ковальчук рассчитывает попасть на фронт через какую-нибудь частную военную компанию, заключила Меркачева.

В конце 2021 года коллегия присяжных признала бизнесмена и трех его подельников виновными в контрабанде наркотиков в особо крупном размере (статья 229.1 УК). В итоге суд приговорил фигуранта к 18 годам лишения свободы.

Ковальчук попал в поле зрения правоохранительных органов в ноябре 2016 года, когда новый завхоз российского посольства в Буэнос-Айресе Игорь Рогов случайно обнаружил в школе при дипмиссии 12 чемоданов с 389 кг колумбийского кокаина высокой степени очистки. На них висели бирки с именем и телефоном бизнесмена. В ходе расследования выяснилось, что владелец груза живет в Берлине и никогда не работал в посольстве, но посещал его несколько раз в 2016 году.

Российские и аргентинские силовики провели совместную операцию по поимке участников схемы поставки кокаина. В ходе нее был задержан бывший завхоз дипмиссии Али Абянов, спрятавший по просьбе Ковальчука чемоданы с наркотиком в школе при посольстве, а также получатели груза в Москве — Иштимир Худжамов и Владимир Калмыков. Вскоре Германия выдала и Ковальчука.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Еще не поздно
Еще не поздно Леонид Невзлин
Запад может дать достойный ответ Путину
Запад может дать достойный ответ Путину Гарри Каспаров
Главный страх Лукашенко
Главный страх Лукашенко Сергей Климовский
Острая интрига
Острая интрига Владимир Фесенко