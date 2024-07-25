Организатор поставок кокаина через посольство РФ в Аргентине попросился на войну 1 25.07.2024, 18:47

Андрей Ковальчук

Андрей Ковальчук осужден на 18 лет.

Бизнесмен Андрей Ковальчук, осужденный на 18 лет за организацию поставок кокаина через посольство России в Аргентине, захотел отправиться на войну с Украиной, сообщила член Совета по правам человека при президенте, журналист «Московского комсомольца» Ева Меркачева.

По ее данным, Ковальчук, отбывающий наказание в колонии № 6 Владимирской области, «оказался в сложном положении» из-за конфликта с администрацией учреждения, в результате ему запретили общаться по телефону даже со своим адвокатом. Из-за чего это произошло, неизвестно.

Меркачева отметила, что связь с Ковальчуком практически потеряна. Однако, по словам других заключенных колонии, он также имеет проблемы со здоровьем, боится не дожить до окончания срока и поэтому решился попроситься на войну. Впрочем, заключить контракт с Минобороны ему вряд ли удастся из-за наличия гражданства Германии. В связи с этим Ковальчук рассчитывает попасть на фронт через какую-нибудь частную военную компанию, заключила Меркачева.

В конце 2021 года коллегия присяжных признала бизнесмена и трех его подельников виновными в контрабанде наркотиков в особо крупном размере (статья 229.1 УК). В итоге суд приговорил фигуранта к 18 годам лишения свободы.

Ковальчук попал в поле зрения правоохранительных органов в ноябре 2016 года, когда новый завхоз российского посольства в Буэнос-Айресе Игорь Рогов случайно обнаружил в школе при дипмиссии 12 чемоданов с 389 кг колумбийского кокаина высокой степени очистки. На них висели бирки с именем и телефоном бизнесмена. В ходе расследования выяснилось, что владелец груза живет в Берлине и никогда не работал в посольстве, но посещал его несколько раз в 2016 году.

Российские и аргентинские силовики провели совместную операцию по поимке участников схемы поставки кокаина. В ходе нее был задержан бывший завхоз дипмиссии Али Абянов, спрятавший по просьбе Ковальчука чемоданы с наркотиком в школе при посольстве, а также получатели груза в Москве — Иштимир Худжамов и Владимир Калмыков. Вскоре Германия выдала и Ковальчука.

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