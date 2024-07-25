Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга1
- 25.07.2024, 19:04
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Глава Meta ответил.
Бизнесмен Илон Маск заявил о готовности к бою против руководителя корпорации Meta Марком Цукербергом. Слова Маска приводит журналистка Келли Фарес в соцсети X.
«Я бы поборолся с Цукербергом где угодно, когда угодно и по каким угодно правилам», — сказал Маск.
Цукерберг через некоторое время ответил в соцсети Threads: «Мы что, правда взялись за старое?»
Маск в июне прошлого года вызвал Цукерберга на бой. Поводом для этого стало появление приложения Threads от Meta, которое стало конкурентом Twitter. Владелец Twitter (ныне называется X) и SpaceX заявил, что запуск такой платформы поставит человечество «исключительно под каблук» руководителя Meta. Маск рассказывал, что уже договорился с итальянскими властями о проведении поединка на фоне «Древнего Рима».
Цукерберг, который занимается джиу-джитсу, на бой согласился. Миллиардеры еще долго продолжали перебранку в соцсетях, но сам поединок в итоге так и не состоялся.