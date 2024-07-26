закрыть
26 июля 2024, пятница, 8:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Румынские ЗРК Gepard сбили российские БПЛА во время их атаки на Украину

1
  • 26.07.2024, 7:44
  • 2,374
Румынские ЗРК Gepard сбили российские БПЛА во время их атаки на Украину

Зенитные установки НАТО наносили удары через реку, разделяющую два государства.

Румынские зенитные установки Gepard сбивали российские БПЛА через реку, которая разделяет Румынию и Украину. Об этом сообщил аккаунт Visegrád 24 в социальной сети X (ранее Twitter).

«Государство НАТО начало сбивать российские беспилотники над украинским воздушным пространством. Новое видео показывает, как румынские самоходные зенитные установки Gepard сбивают российские дроны-камикадзе через реку, разделяющую Румынию и Украину, недалеко от Измаила», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Румыния была вынуждена принять меры после того, как по крайней мере один беспилотник проник вглубь ее территории на 11 километров, а другие БПЛА летели в его сторону.

Ранее сообщалось, что в Румынии поднимали в воздух истребители F-16. Население одного из уездов предупреждали об угрозе. Возле приграничного с Украиной населенного пункта Плауру обнаружили обломки российского беспилотника.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Еще не поздно
Еще не поздно Леонид Невзлин
Запад может дать достойный ответ Путину
Запад может дать достойный ответ Путину Гарри Каспаров
Главный страх Лукашенко
Главный страх Лукашенко Сергей Климовский
Острая интрига
Острая интрига Владимир Фесенко