Румынские ЗРК Gepard сбили российские БПЛА во время их атаки на Украину

Румынские ЗРК Gepard сбили российские БПЛА во время их атаки на Украину1
- 26.07.2024, 7:44
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Зенитные установки НАТО наносили удары через реку, разделяющую два государства.
Румынские зенитные установки Gepard сбивали российские БПЛА через реку, которая разделяет Румынию и Украину. Об этом сообщил аккаунт Visegrád 24 в социальной сети X (ранее Twitter).
«Государство НАТО начало сбивать российские беспилотники над украинским воздушным пространством. Новое видео показывает, как румынские самоходные зенитные установки Gepard сбивают российские дроны-камикадзе через реку, разделяющую Румынию и Украину, недалеко от Измаила», — сказано в сообщении.
Отмечается, что Румыния была вынуждена принять меры после того, как по крайней мере один беспилотник проник вглубь ее территории на 11 километров, а другие БПЛА летели в его сторону.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) July 25, 2024
A NATO state has started shooting down Russian drones over Ukrainian airspace.
A new video shows Romanian Gepard self-propelled anti-aircraft guns shooting down Russian suicide drones across the river separating Romania from Ukraine near Izmail.
Romania was forced to… pic.twitter.com/IUWlZG6AYT
Ранее сообщалось, что в Румынии поднимали в воздух истребители F-16. Население одного из уездов предупреждали об угрозе. Возле приграничного с Украиной населенного пункта Плауру обнаружили обломки российского беспилотника.