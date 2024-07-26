Отец на фронте, соседи в шоке: что известно о подозреваемом в убийстве Фарион 10 26.07.2024, 8:56

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Озвучена фамилия подозреваемого и неожиданные факты о нем.

В Днепре задержали 18-летнего подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Уже появились подробности о нем и его семье. Друг подозреваемого Вячеслава Зинченко, который знает его с пяти лет, убежден, что он не мог этого сделать. Об этом сообщает «Суспільне».

Ян рассказал, что Вячеслав из хорошей семьи, его отец защищает Украину на фронте. Ребята вместе посещали спортивные секции.

«Живет с мамой, очень порядочный парень. Он хорошо учится, никогда бы не подумал, что он может такое сделать, я уверен, что он такого не делал. Как я знаю, он никуда не выезжал за последнее время, мама общается с его мамой, то не было такой информации, что он выезжал куда-то», - сказал друг подозреваемого.

Соседка семьи Илона считает, что Вячеслава подставили и помнит его очень порядочным парнем.

«С мамой вижусь каждую неделю, очень хороший человек, и отец то же самое. Помогал много детям, и по футболу и везде. Вообще такие родители безотказные. Мальчик и самостоятельный, и целеустремленный, и выбрал профессию. Ничего не могу сказать, я от этого в шоке, не могу в это поверить. Это как подстава. Он очень порядочный парень», - говорит женщина.

Отец задержанного парня рассказал журналистам «Схем», что он действительно находится на фронте и узнал о задержании сына от жены.

«Я на фронте сейчас, сына лично давно не видел, общались регулярно по телефону, - отметил мужчина, - Мне жена сегодня позвонила, сказала, что произошло задержание сына. То ли задержание, то ли арест - тут же тоже не понятно. Не все так «гладко» было: жену держали вне помещения, забрали технику, скрутили сына. Мотивов для убийства Фарион не было, он не имел никаких украинофобских взглядов, он патриот. Наоборот: он закончил курсы управления БПЛА, чтобы приобщиться к украинской армии, занимался футболом», - сказал отец задержанного.

По данным правоохранителей, Вячеслав Зинченко якобы снимал во Львове 3 квартиры. Однако его отец считает, что у сына не могло быть денег на квартиру.

«Откуда бы он взял деньги на это? Я пересылаю несколько тысяч, но этого же недостаточно», - сказал мужчина.

Журналисты выяснили, что Вячеслав учился в Днепропетровской гимназии №62, занимался футболом в Городской детско-юношеской спортивной школе и играл в команде «МДЮСШ U-19».

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