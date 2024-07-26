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Бывший премьер-министр Ирландии обвинил Беларусь в изготовлении фейковой рекламы с его изображением

  • 26.07.2024, 10:05
Бывший премьер-министр Ирландии обвинил Беларусь в изготовлении фейковой рекламы с его изображением

Политик подал иск в Верховный суд.

Ирландский политик и бывший премьер-министр страны Михол Мартин обвинил Беларусь и Россию в изготовлении фальшивой рекламы криптовалюты с использованием его изображения. Об этом сообщило издание Irish Times.

«Предполагается, что фальшивая реклама в интернете с использованием изображения Михола Мартина была создана в Беларуси и России», — утверждает издание.

Мартин подал иск в Верховный суд против Google, требуя предоставить информацию о людях, которые стоят за фальшивой рекламой криптовалют, в которой используется его изображение и которая появляется на легальных веб-сайтах.

«Поддельная реклама, по-видимому, исходила из юрисдикций Беларуси и России. Похоже, что для оплаты рекламы использовались украденные кредитные карты», — сообщил изданию Мартин.

Он также отметил, что столкнулся с большими трудностями при установлении личности людей, которые на самом деле заказали эту рекламу.

«Google пошел на сотрудничество с Верховным судом, и мы получили огромное количество документации. И пришлось нанять людей для проведения судебной экспертизы, чтобы попытаться определить, кто заплатил за поддельную рекламу», — уточнил политик.

Мартин осудил начатую Россией войну в Украине, однако он не уверен, что стал жертвой диффамации (распространение порочащих сведений) именно по этой причине.

Издание отмечает, что в начале 2024 года Мартин снова стал объектом фальшивой рекламы в соцсети X, которая появилась в преддверии референдумов в стране «по вопросам семьи и ухода». Политик отметил, что Х шел на сотрудничество с ним в вопросе выяснения заказчиков фальшивой рекламы гораздо хуже, чем Google.

В этой связи Мартин планирует инициировать пересмотр в стране законов о диффамации.

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