Дочь Фарион заявила, что хочет поговорить с убийцей матери

Дочь Фарион заявила, что хочет поговорить с убийцей матери1
- 26.07.2024, 10:47
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И задать ему определенный вопрос.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион.
Ее дочь София рассказала о том, что она чувствовала в тот момент и о том, что она хочет поговорить с убийцей. Такое заявление она сделала в эфире телепрограммы «Говорит большой Львов».
«Я шла по Площади Рынок, я это прочитала. И у меня был мороз по коже. Я почувствовала злость, я почувствовала, что я хочу его увидеть. Вживую. Я хочу ему посмотреть в глаза, я его хочу спросить: «Для чего ты это сделал? Кто тебя заказал это сделать? Скажи мне». Чтобы он мне сказал. Я хочу увидеть убийцу своей мамы. Хочу увидеть убийцу маминых внуков - Эвы и Дмитрия. Они подрастут, я уверена, что они будут меня спрашивать: «Мама, а ты его видела? Ты с ним говорила?», - сказала женщина.
Также она подчеркнула, что когда узнала о задержании подозреваемого, то не чувствовала страха, а только ярость.
София заявила, что если это действительно сделал этот парень, то он должен сесть на пожизненно.