Представителя РФ вызвали «на ковер» в МИД Румынии
- 26.07.2024, 11:35
Из-за падения обломков «шахеда».
Из-за падения обломков российского «шахеда» на территорию Румынии в МИД страны вызвали представителя РФ.
Как отметили в ведомстве, представитель Министерства иностранных дел передал решительный протест румынских властей и осудил неоднократные атаки российских войск на украинскую гражданскую инфраструктуру, требуя их немедленного прекращения.
В МИД Румынии напомнили, что нападения на гражданские объекты являются военными преступлениями, а также назвали безответственными военные удары РФ, в том числе в непосредственной близости от границы. Отмечается, что такие атаки ставят под угрозу национальную безопасность страны.
«В более широком плане была подчеркнута исключительная ответственность Российской Федерации в результате агрессии против Украины за серьезное ухудшение среды безопасности в Черном море», - говорится в заявлении.