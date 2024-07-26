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Представителя РФ вызвали «на ковер» в МИД Румынии

  • 26.07.2024, 11:35
Представителя РФ вызвали «на ковер» в МИД Румынии

Из-за падения обломков «шахеда».

Из-за падения обломков российского «шахеда» на территорию Румынии в МИД страны вызвали представителя РФ.

Как отметили в ведомстве, представитель Министерства иностранных дел передал решительный протест румынских властей и осудил неоднократные атаки российских войск на украинскую гражданскую инфраструктуру, требуя их немедленного прекращения.

В МИД Румынии напомнили, что нападения на гражданские объекты являются военными преступлениями, а также назвали безответственными военные удары РФ, в том числе в непосредственной близости от границы. Отмечается, что такие атаки ставят под угрозу национальную безопасность страны.

«В более широком плане была подчеркнута исключительная ответственность Российской Федерации в результате агрессии против Украины за серьезное ухудшение среды безопасности в Черном море», - говорится в заявлении.

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