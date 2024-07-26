Стрелок оставил прощальную записку отцу: новые детали убийства Фарион 12 26.07.2024, 12:23

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На месте преступления нашли странную гильзу.

В пятницу, 26 июля, задержанному по делу об убийстве языковеда и эск-нардепа Украины Ирины Фарион объявили подозрение. Также сегодня ему должны избрать меру пресечения. Прокуроры будут ходатайствовать о его аресте сроком на два месяца без возможности внесения залога.

Как сообщил во время брифинга заместитель генерального прокурора Украины Антон Войтенко, в настоящее время согласовано сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).

Кроме того, прокуроры подали в Галицкий суд города Львов ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.

«Именно на такой мере пресечения будут прокуроры настаивать в суде», - отметил Войтенко.

Тем временем глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что на месте преступления найдена спортивная гильза, не боевая. Сейчас правоохранители ищут, где эта пуля была приобретена.

«Установили за неделю расследования полностью весь хронометраж его действий за 10 дней до убийства – проверяли дома, камеры (9 тыс изображений, 170 камер наблюдения) дороги, установили и отработали 80 человек, похожих на внешность», - рассказал он.

Стало известно, что 9, 14 и 19 июля подозреваемый снимал новое жилье во Львове.

По прибытии в город он получил посылку с одеждой. Он ее отправил сам себе из Днепра. Именно в этой одежде он и совершил убийство. Среди вещей была и панамка Patagonia.

В вечер убийства Фарион ждала с чемоданом такси. Убийца подошел к ней вплотную.

«Не более 2 м, 1,5 метра или следствие покажет», – констатировали правоохранители.

Через два дня после совершения преступления подозреваемый отправился в Днепр.

У подозреваемого была найдена «прощальная» записка, где он просил прощения у своего отца. Однако полный текст записки не показали.

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