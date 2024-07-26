В МВД раскрыли, кто мог стать следующей жертвой убийцы Фарион 6 26.07.2024, 13:18

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Подозреваемый, возможно, готовил следующее покушение.

Поисковые запросы подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион свидетельствуют о том, что следующее покушение могло быть против народного депутата Максима Бужанского.

Об этом во время брифинга сообщил глава Министерства внутренних дел (МВД) Украины Игорь Клименко, передает РБК-Украина.

«Она была самая беззащитная среди всех. Мы вам показали его поисковую табличку, я могу одну фамилию вам открыть, следующий кого он смотрел это Макс Бужанский (народный депутат, - ред.)», - заявил Клименко.

Максим Бужанский - украинский политик, журналист и блогер. До выборов в Верховную Раду известен как публицист и ведущий ток-шоу «Народ против» на телеканале ZIK. В 2019-м был избран народным депутатом Украины IX созыва от партии «Слуга народа».

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