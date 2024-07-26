Подозреваемый в убийстве Фарион сделал первое заявление в суде 17 26.07.2024, 14:17

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Процесс начался в Галицком районном суде Львова.

Суд во Львове 26 июля избирает меру пресечения подозреваемому в убийстве депутата Верховной Рады Украины 7-го созыва Ирины Фарион. 18-летний житель Днепра Вячеслав Зинченко по решению суда останется под стражей.

Об этом стало известно из прямой трансляции из зала суда. Подозреваемый пообещал после заседания ответить на вопросы СМИ.

Меру пресечения для Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, назначат в Галицком районном суде Львова.

Прокуроры настаивают на определении ему меры пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

По состоянию на 14.20 (по Минску) Зинченко доставили в суд.

Еще до начала заседания, когда подозреваемого завели в зал суда, он пообещал ответить на вопросы СМИ.

«После суда дайте мне 15 минут – и я готов разговаривать со всеми журналистами», – сказал Зинченко.

Ранее в этот же день Зинченко сообщили о подозрении в умышленном убийстве. А руководство МВД провело брифинг, в ходе которого были раскрыты подробности о ходе и результатах расследования.

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