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«Лукашенко заметно набрал вес и выглядит неважно»

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  • 26.07.2024, 15:36
  • 6,132
«Лукашенко заметно набрал вес и выглядит неважно»

Российские СМИ опубликовали фото встречи белорусского диктатора и Путина.

Российские СМИ опубликовали фото встречи Лукашенко и Путина, вызвавшие волну обсуждений физической формы белорусского правителя, который, по мнению пользователей, заметно потолстел и выглядит неважно.

Это заметил телеграм-канал «Хартии-97».

«Да там килограммов 150 уже», - комментируют в соцсетях.

Отметим, что Лукашенко и Путин встретились в РФ на острове Светлый.

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