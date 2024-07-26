«Лукашенко заметно набрал вес и выглядит неважно»14
- 26.07.2024, 15:36
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Российские СМИ опубликовали фото встречи белорусского диктатора и Путина.
Российские СМИ опубликовали фото встречи Лукашенко и Путина, вызвавшие волну обсуждений физической формы белорусского правителя, который, по мнению пользователей, заметно потолстел и выглядит неважно.
Это заметил телеграм-канал «Хартии-97».
«Да там килограммов 150 уже», - комментируют в соцсетях.
Отметим, что Лукашенко и Путин встретились в РФ на острове Светлый.