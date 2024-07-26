На Ямале прогремел взрыв на крупнейшем газовом месторождении «Роснефти» 1 26.07.2024, 18:33

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Есть погибший.

На крупнейшем газовом месторождении «Роснефти» в ЯНАО произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, семь получили ранения, пишет The Moscow Times.

«На территории установки комплексной подготовки газа и конденсата Восточно-Уренгойского лицензионного участка АО „Роспан Интернешнл“ в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа при подготовке к проведению ремонтных работ технологического оборудования произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением», — информирует Ростехнадзор.

В окружной прокуратуре заявили, что среди пострадавших — два работника предприятия и шесть сотрудников подрядной организации, один из которых скончался. «Получившие травмы доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. На предприятии создана комиссия для выяснения причин произошедшего», — приводит «РИА Новости» слова представителя прокуратуры.

К настоящему моменту возгорание установки на Восточно-Уренгойском лицензионном участке локализовано, добавили в надзорном ведомстве: «Угроза населению и окружающей среде отсутствует, на месте организован экологический мониторинг».

«Роспан» является одним из ведущих газовых проектов «Роснефти». Он объединяет несколько месторождений с запасами около 975 миллиардов кубометров газа, более 150 миллионов газового конденсата и свыше 40 миллионов тонн нефти. Также «дочка» «Роснефти» — это один из крупнейших производителей сжиженного углеводородного газа (СУГ) в России. Основная часть отгрузок СУГ с «Роспана» осуществляется по железной дороге. В прошлом году железнодорожные отгрузки СУГ с предприятия достигли почти 888 тыс. тонн, что на 386 тыс. тонн больше, чем в 2022 году.

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