Глава Нацбанка РФ заявила об исчерпании последних резервов экономики

Глава Нацбанка РФ заявила об исчерпании последних резервов экономики7
- 26.07.2024, 20:10
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Сейчас у нее рекордный перегрев.
Резервы рабочей силы и производственных мощностей в российской экономике «практически исчерпаны», заявила на пресс-конференции в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, пишет The Moscow times.
По ее словам, сейчас экономика находится в состоянии «перегрева», масштабы которого стали рекордными по крайней мере за последние 16 лет.
При этом что российский ВВП увеличивается на 5%, благодаря триллионным вливаниям в производство оружия, одновременно ускоряется инфляция: темпы роста цен в июле превышали 9% год к году стали самыми высокими с февраля 2023 года.
Это говорит о том, что «экономика по-прежнему находится в состоянии значительного перегрева», заявила Набиуллина. При этом возможностей нарастить выпуск товаров и услуг у бизнеса практически не осталось. Дефицит кадров и мощностей для производства «может привести к ситуации, когда темпы роста экономики будут замедляться, несмотря на все попытки стимулировать спрос», предупредила глава ЦБ. «По сути, это сценарий стагфляции, и остановить ее можно будет лишь ценой глубокой рецессии», — добавила она.