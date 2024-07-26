закрыть
26 июля 2024, пятница, 20:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Глава Нацбанка РФ заявила об исчерпании последних резервов экономики

7
  • 26.07.2024, 20:10
  • 4,090
Глава Нацбанка РФ заявила об исчерпании последних резервов экономики
Эльвира Набиуллина

Сейчас у нее рекордный перегрев.

Резервы рабочей силы и производственных мощностей в российской экономике «практически исчерпаны», заявила на пресс-конференции в пятницу глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, пишет The Moscow times.

По ее словам, сейчас экономика находится в состоянии «перегрева», масштабы которого стали рекордными по крайней мере за последние 16 лет.

При этом что российский ВВП увеличивается на 5%, благодаря триллионным вливаниям в производство оружия, одновременно ускоряется инфляция: темпы роста цен в июле превышали 9% год к году стали самыми высокими с февраля 2023 года.

Это говорит о том, что «экономика по-прежнему находится в состоянии значительного перегрева», заявила Набиуллина. При этом возможностей нарастить выпуск товаров и услуг у бизнеса практически не осталось. Дефицит кадров и мощностей для производства «может привести к ситуации, когда темпы роста экономики будут замедляться, несмотря на все попытки стимулировать спрос», предупредила глава ЦБ. «По сути, это сценарий стагфляции, и остановить ее можно будет лишь ценой глубокой рецессии», — добавила она.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О дивный новый биполярный мир
О дивный новый биполярный мир Ирина Халип
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь Владимир Фесенко
Еще не поздно
Еще не поздно Леонид Невзлин
Запад может дать достойный ответ Путину
Запад может дать достойный ответ Путину Гарри Каспаров