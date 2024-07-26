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В Париже стартует Олимпиада: онлайн-трансляция открытия

  • 26.07.2024, 20:34
В Париже стартует Олимпиада: онлайн-трансляция открытия

Белорусские спортсмены не участвуют в церемонии.

В пятницу, 26 июля, в Париже (Франция) состоится церемония открытия ХХХIII летних Олимпийских игр.

На турнире примут участие представители 206 стран, которые разыграют 329 комплектов медалей в 32 видах спорта.

Париж в третий раз примет Олимпиаду, до этого соревнования проходили в 1900 и 1924 годах.

В Олимпиаде (10 видов спорта) примут участие 17 белорусов.

Как известно, белорусские спортсмены в этот раз выступят на Играх в нейтральном статусе: они не смогут соревноваться под государственным флагом, участвовать в командных видах, а во время церемонии награждения (если кто-то завоюет золотые награды) не будет звучать гимн. В медальном зачете результаты наших соотечественников тоже не будут учитываться. Участвовать в церемонии открытия им тоже не разрешено.

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