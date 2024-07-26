Площадь лесных пожаров в России превысила территорию Хорватии 26.07.2024, 21:07

Больше всего леса сгорело в Якутии.

В России с 1 января по 24 июля текущего года выгорели 5,9 млн га леса, что больше, чем территория Хорватии (5,6 млн га). Об этом пишут «Важные истории» со ссылкой на собственные расчеты. Больше всего леса сгорело в Якутии — 2 млн га. Далее идут Забайкальский край, Амурская область и Бурятия.

В лесной охране сейчас наблюдается критическая нехватка сотрудников, численность которых за 15 лет сократилась в 10 раз. Массовое увольнение работников связано с низкими зарплатами: лесник в среднем получает 24 тысячи рублей в месяц после вычета налогов, следует из данных Росстата.

«Из‑за низкой зарплаты работников отрасли мы не можем укомплектовать штат. Численность лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной контроль (надзор), по штату — 21 938 человек, фактическая — 18184, численность лиц лесной охраны по штату — 24854 человек, фактическая — 20562. Мало того, в отрасли идут процессы оптимизации и отток кадров критический», — сетовала в марте сенатор Татьяна Гигель.

При этом в текущем году российское правительство уменьшило расходы на экологию и сохранение лесов на 11%. Также ранее было решено сократить затраты на развитие лесоохранной инфраструктуры в 2023–2026 годах на 142,1 млн рублей ежегодно. Сэкономленные средства будут направлены на содержание оккупированных украинских территорий и военные нужды, отмечает издание.

В текущем году из-за лесных пожаров режим ЧС был введен в десяти субъектах РФ: в Бурятии, Якутии, Тыве, Амурской и Иркутской областях, Красноярском, Забайкальском, Хабаровском краях и на Чукотке, а также в городе Новороссийск Краснодарского края. К настоящему моменту режим ЧС сохраняется в пяти субъектах: Якутии, Бурятии, Забайкальском и Красноярском краях, в Новороссийске.

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