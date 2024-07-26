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В российской Челябинской области прорвало дамбу

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  • 26.07.2024, 21:45
  • 5,876
В российской Челябинской области прорвало дамбу

Россияне прячутся на крышах.

В российском городе Карабаш в Челябинской области прорвало дамбу. Россияне в зоне подтопления вынуждены прятаться на крышах домов.

Об это сообщают российские СМИ.

Российские власти сообщают, что смыв плотины длиной 100 метров произошел из-за обильных осадков и притока воды к Киалимскому водохранилищу.

Отмечается, что по ходу движения воды находятся четыре села Киалим, Мухаметово, Сактаево и Байдашево.

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