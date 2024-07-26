В российской Челябинской области прорвало дамбу

В российской Челябинской области прорвало дамбу7
- 26.07.2024, 21:45
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Россияне прячутся на крышах.
В российском городе Карабаш в Челябинской области прорвало дамбу. Россияне в зоне подтопления вынуждены прятаться на крышах домов.
Об это сообщают российские СМИ.
Российские власти сообщают, что смыв плотины длиной 100 метров произошел из-за обильных осадков и притока воды к Киалимскому водохранилищу.
Отмечается, что по ходу движения воды находятся четыре села Киалим, Мухаметово, Сактаево и Байдашево.