Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион заявил, что невиновен 27.07.2024, 5:00

Вячеслав Зинченко

А к Путину относится «отрицательно».

Подозреваемый в убийстве экс-нардепа Верховной Рады Украины Ирины Фарион Вячеслав Зинченко после избрания меры пресечения заявил журналистам, что не убивал ее, а к Путину относится негативно.

Об этом пишет «Суспільне.Львів».

«Я ничего не делал, и с Фарион я ничего не делал. Я же прошу какие-то другие вопросы. Я ничего не делал, это не я. Вот вроде таких вопросов я говорю – это не я».

Также подозреваемого спросили, как он относится к неонацистам: «Ну очень много разных, я не готов комментировать, как я к неонацистским группам отношусь», – заявил парень.

Юноша рассказал, что негативно относится к Путину и его режиму и «ничего общего с ним иметь не хочет и не имел никогда».

Также Зинченко рассказал, что проходил курсы и является дипломированным оператором БПЛА.

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