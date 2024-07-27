Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион заявил, что невиновен
- 27.07.2024, 5:00
А к Путину относится «отрицательно».
Подозреваемый в убийстве экс-нардепа Верховной Рады Украины Ирины Фарион Вячеслав Зинченко после избрания меры пресечения заявил журналистам, что не убивал ее, а к Путину относится негативно.
Об этом пишет «Суспільне.Львів».
«Я ничего не делал, и с Фарион я ничего не делал. Я же прошу какие-то другие вопросы. Я ничего не делал, это не я. Вот вроде таких вопросов я говорю – это не я».
Также подозреваемого спросили, как он относится к неонацистам: «Ну очень много разных, я не готов комментировать, как я к неонацистским группам отношусь», – заявил парень.
Юноша рассказал, что негативно относится к Путину и его режиму и «ничего общего с ним иметь не хочет и не имел никогда».
Также Зинченко рассказал, что проходил курсы и является дипломированным оператором БПЛА.