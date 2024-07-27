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Дроны украинской разведки «накрыли» стратегический бомбардировщик РФ

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  • 27.07.2024, 14:10
  • 2,596
Дроны украинской разведки «накрыли» стратегический бомбардировщик РФ

Расстояние до аэродрома — 1800 километров.

В субботу 27 июля дроны украинской разведки поразили вражеский дальний стратегический бомбардировщик-ракетоноситель ТУ-22М3 на аэродроме «Оленья» в России.

Об этом сообщил собеседник «Украинской правды» в Генеральному управлении разведки Минобороны Украины

«В результате операции ГУР МО вблизи Оленегорска на военном аэродроме "Оленья" в месте базирования стратегической авиации российских оккупантов поражен дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоноситель ТУ-22М3», — рассказали изданию.

Расстояние от границы Украины до места спецоперации — 1800 километров.

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