Дроны украинской разведки «накрыли» стратегический бомбардировщик РФ

Дроны украинской разведки «накрыли» стратегический бомбардировщик РФ1
- 27.07.2024, 14:10
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Расстояние до аэродрома — 1800 километров.
В субботу 27 июля дроны украинской разведки поразили вражеский дальний стратегический бомбардировщик-ракетоноситель ТУ-22М3 на аэродроме «Оленья» в России.
Об этом сообщил собеседник «Украинской правды» в Генеральному управлении разведки Минобороны Украины
«В результате операции ГУР МО вблизи Оленегорска на военном аэродроме "Оленья" в месте базирования стратегической авиации российских оккупантов поражен дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоноситель ТУ-22М3», — рассказали изданию.
Расстояние от границы Украины до места спецоперации — 1800 километров.