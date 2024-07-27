Ученые объяснили эффект плацебо 27.07.2024, 15:27

Почему людям помогают лекарства-пустышки?

Американские нейробиологи обнаружили ключевой элемент эффекта плацебо — улучшения состояния пациента при приеме «пустышки» под видом лекарства. Ученые идентифицировали нейронный путь, который может приносить избавление от боли от одной мысли, что человек принял обезболивающее, пишет «Хайтек».

Ученые открыли путь контроля боли, который связывает поясную кору в передней части мозга через область моста ствола мозга с мозжечком в задней части мозга. Анализ на мышах показал, что определенные нейроны и синапсы вдоль этого пути активируются, когда животные ожидают облегчения боли. В результате оно приходит, даже если при этом не применяется никаких лекарств.

Изучая переднюю поясную кору, которую ранее уже связывали с эффектом плацебо в исследованиях боли, ученые использовали ряд методов, чтобы разгадать тайну: генетически помеченные нейроны, визуализацию для просмотра кальция в нейронах, методы секвенирования РНК отдельных клеток, электрофизиологические записи и оптогенетику.

Анализ показал, что когда мышам вводили плацебо вместо обезболивающего, нейроны передней поясной коры посылали сигнал ядру моста. Ранее ученые не связывали эту область с болью или избавлением от нее.

Двигаясь вперед по этому пути ученые обнаружили, что крупные, ветвистые клетки Пуркинье в мозжечке воспроизводят активность, наблюдаемую в начальной области нейронного возбуждения в передней поясной коре. Это подтвердило, что мозжечок играет ключевую роль в передаче болевых сообщений.

Исследователи полагают, что результаты исследования можно использовать для создания обезболивающих препаратов и методов лечения нового типа. Они будут воздействовать на найденный нейронный путь, заставляя мозг самостоятельно «активировать» обезбаливающий эффект.

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