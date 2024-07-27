Белорусская наездница, которая выступает за Польшу, снова не поедет на Олимпиаду 27.07.2024, 21:45

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Стало известно, что случилось.

Ольга Сафронова, которая после отъезда из Беларуси выступает за Польшу, пропустит Игры в Париже. Об этом спортсменка сказала в комментарии «Зеркалу».

«Как известно, в середине июня я выполнила квалификационные требования для участия в Олимпийских играх. Изначально предполагалось, что во Францию отправятся шесть пар, которые отобрались, а уже на месте станут известны три пары для выступлений. Но мне сказали, что я не еду. На самом деле это длинная история, вдаваться в которую сегодня нет желания. Если коротко, то объяснили тренерским решением. Да, с лошадьми может случиться всякое, есть риски при транспортировке, должны быть и запасные, но вот принято такое решение. Мол, помимо правил, существует и тренерская интуиция. Я вынесла урок из этой ситуации… Не факт, что соревновалась бы, но ведь попала в расширенный состав и уже настроилась на поездку на Олимпиаду. Как бы то ни было, я собираюсь продолжать выступления и приложу все силы, чтобы оказаться на следующих Играх», — рассказала Сафронова.

Это вторая Олимпиада, которую пропустит спортсменка. Напомним, двукратная чемпионка Беларуси (2020, 2021), финалистка Кубка мира — 2019 Ольга Сафронова завоевала лицензию на ОИ-2020 в Токио, но ее не пустили на Игры, сославшись на заключение ветеринарной комиссии. Дескать, Сандро де Амор (кличка лошади) хромает, хотя диагноза в заключении, по словам Ольги, которая специализируется в выездке, не было.

Вскоре белоруска, подписавшая письмо за новые выборы и против насилия после августа-2020, уехала жить в Польшу. Чтобы начать соревноваться за эту страну, Сафроновой пришлось отбывать двухлетний карантин. В 2023 году она стала серебряной медалисткой чемпионата Польши — это была ее первая медаль под флагом новой страны.

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