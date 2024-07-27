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Сейм Польши одобрил закон, разрешающий использовать оружие на границе с Беларусью

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  • 27.07.2024, 22:01
  • 1,390
Сейм Польши одобрил закон, разрешающий использовать оружие на границе с Беларусью

Закон еще должен подписать президент страны.

Польский Сейм проголосовал за закон, который позволит силовикам применять огнестрельное оружие на границе с Беларусью, сообщает Gazeta Wyborcza.

Теперь применение оружия или непосредственной силы не будет караться согласно Уголовному кодексу, если существовала угроза безопасности человека или страны.

Законопроект был разработан после гибели польского солдата в результате ножевого ранения, нанесенного мигрантом на польско-белорусской границе.

Чтобы закон вступил в силу, его еще должен подписать президент Польши.

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