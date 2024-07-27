Сейм Польши одобрил закон, разрешающий использовать оружие на границе с Беларусью

Сейм Польши одобрил закон, разрешающий использовать оружие на границе с Беларусью2
- 27.07.2024, 22:01
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Закон еще должен подписать президент страны.
Польский Сейм проголосовал за закон, который позволит силовикам применять огнестрельное оружие на границе с Беларусью, сообщает Gazeta Wyborcza.
Теперь применение оружия или непосредственной силы не будет караться согласно Уголовному кодексу, если существовала угроза безопасности человека или страны.
Законопроект был разработан после гибели польского солдата в результате ножевого ранения, нанесенного мигрантом на польско-белорусской границе.
Чтобы закон вступил в силу, его еще должен подписать президент Польши.