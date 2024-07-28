В Курской области РФ после атаки дронов пылает нефтебаза
- 28.07.2024, 8:20
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Огнем охвачены сразу три резервуара.
В Курской области России в ночь на воскресенье, 28 июля, прогремели взрывы. Сначала были слышны звуки пролета беспилотников, а после взрывов начала пылать нефтебаза.
Об этом сообщают очевидцы в пабликах. По предварительным данным, вспыхнула нефтебаза в селе Полевая.
Как сообщают, российские СМИ, местные жители услышали несколько мощных взрывов в районе местной нефтебазы примерно в начале второго часа ночи по местному времени. До этого они слышали характерный звук пролета дронов. После взрывов очевидцы увидели в небе сильное задымление. Официальной информации об этом пока не было.
Местные паблики сообщают, что на нефтебазе после атаки дронов пылает три резервуара.
Кроме этого, в местных чатах очевидцы рассказывают, что взрывы произошли также в еще одном городе - Судже, где расположена нефтебаза «Роснефти».