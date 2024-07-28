закрыть
28 июля 2024, воскресенье, 8:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Курской области РФ после атаки дронов пылает нефтебаза

  • 28.07.2024, 8:20
  • 1,822
В Курской области РФ после атаки дронов пылает нефтебаза

Огнем охвачены сразу три резервуара.

В Курской области России в ночь на воскресенье, 28 июля, прогремели взрывы. Сначала были слышны звуки пролета беспилотников, а после взрывов начала пылать нефтебаза.

Об этом сообщают очевидцы в пабликах. По предварительным данным, вспыхнула нефтебаза в селе Полевая.

Как сообщают, российские СМИ, местные жители услышали несколько мощных взрывов в районе местной нефтебазы примерно в начале второго часа ночи по местному времени. До этого они слышали характерный звук пролета дронов. После взрывов очевидцы увидели в небе сильное задымление. Официальной информации об этом пока не было.

Местные паблики сообщают, что на нефтебазе после атаки дронов пылает три резервуара.

Кроме этого, в местных чатах очевидцы рассказывают, что взрывы произошли также в еще одном городе - Судже, где расположена нефтебаза «Роснефти».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это будет самый сильный удар по Лукашенко
Это будет самый сильный удар по Лукашенко Наталья Радина
О дивный новый биполярный мир
О дивный новый биполярный мир Ирина Халип
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь Владимир Фесенко
Еще не поздно
Еще не поздно Леонид Невзлин