СМИ: Известный российских пропагандист убит туарегами в Мали
- 28.07.2024, 8:33
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Он находился в составе разгромленной группировки ЧВК «Вагнера».
Как сообщал сайт Charter97.org, в Республике Мали (Африка) повстанцы-туареги убили и ранили десятки солдат и наемников российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнера».
Тем временем в российских пабликах сообщают о гибели в боях в Мали администратора пропагандистского Telegram-канала GREY ZONE с позывным «Белый».
Его тело идентифицировали на одном из видео, опубликованном в сети повстанцами.