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СМИ: Известный российских пропагандист убит туарегами в Мали

  • 28.07.2024, 8:33
  • 1,548
СМИ: Известный российских пропагандист убит туарегами в Мали

Он находился в составе разгромленной группировки ЧВК «Вагнера».

Как сообщал сайт Charter97.org, в Республике Мали (Африка) повстанцы-туареги убили и ранили десятки солдат и наемников российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнера».

Тем временем в российских пабликах сообщают о гибели в боях в Мали администратора пропагандистского Telegram-канала GREY ZONE с позывным «Белый».

Его тело идентифицировали на одном из видео, опубликованном в сети повстанцами.

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