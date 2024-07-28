Трамп пообещал американцам, что им не придется больше голосовать 28.07.2024, 8:42

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Дональд Трамп

Политик выступил на собрании религиозных консерваторов.

Кандидат в президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп заявил американцам, что если они поддержат его на выборах в ноябре, это будет последний раз, когда им придется голосовать. Об этом сообщает The Guardian.

«Христиане, выходите и голосуйте. Только в этот раз. Вам больше не придется этого делать. Еще четыре года, и все будет исправлено, все будет хорошо, вам больше не придется голосовать, мои прекрасные христиане», — сказал Трамп в заключительной минуте своего выступления на собрании религиозных консерваторов в пятницу вечером, 26 июля.

Как пишет The Guardian, в политических кругах на заявление Трампа отреагировали «с ужасом».

«Это не утонченный христианский национализм. Он говорит о том, чтобы покончить с нашей демократией и установить христианскую нацию», — написал в Х адвокат по конституционным и гражданским правам Эндрю Зайдель.

«Но … что, если я хочу снова проголосовать? Меня всегда воспитывали, что мы можем проголосовать снова! Это Америка», — написал актер Морган Фэйрчайлд в Х.

«Другими словами, Трамп никогда не покинет Белый дом, если его переизберут», — сказала юридический комментатор NBC Кэти Фанг, сообщает The Guardian.

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