Стало известно имя российского топ-пропагандиста, ликвидированного туарегами в Мали 7 28.07.2024, 9:33

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Никита Федянин

Фото: ВКонтакте

Он был главным «голосом» вагнеровцев.

Стало известно имя российского топ-пропагандиста, ликвидированного туарегами в Мали. Фото Никиты Федянина показали наемники-неонацисты из ДШРГ «Русич», пишет nashaniva.com.

Никите Федянину было 29 лет. Родом он из Липецка, а известно о нем немного.

Федянин числился гендиректором двух компаний в Москве: «Оливетта», которая занималась уборкой помещений и продажей авто, а также «Глобал Системс», у которой были обозначены аж 69 видов деятельности. Кроме того, он был основателем уже ликвидированных «Анит-20» и «Лонтас».

Неясно, пробовал Федянин создать бизнес и прогорел или он был просто подставным лицом. В последних базах с местами работы он называет себя «айти-специалистом» и «сммщиком», но это было уже после создания канала Grey Zone.

Интересно, что еще в середине прошлого года у Федянина были долги, которые он почему-то не гасил — размером приблизительно около $5100.

Федянин основал канал Grey Zone в 2019 году, имел псевдонимы «Пятисотый» и «Белый». Из относительно небольшого проекта Grey Zone вырос в один из самых больших и влиятельных провагнеровских каналов. Кроме разжигания розни по отношению к украинцам и публикаций убийства украинских военнослужащих, он, к примеру, освещал из первых уст мятеж Пригожина и выдавал много инсайдов.

Канал даже попадал в немилость к российскому генштабу за слишком активную критику российского командования.

Федянин также был очень активен в интернет-комментировании. Только с начала этого года он оставил со своего основного аккаунта под 30 тысяч сообщений. Там он рассказывал о службе в Африке, публиковал разные байки с фронта и шутки.

Там же он много критиковал командование, например, писал, что в плане операций в тылу украинцы в десять раз превосходят россиян, хвалил тактику «Азова». Последнее сообщение от него появилось 20 июля 2024 года, в канале — 23 июля 2024 года.

На днях в составе отряда «Вагнера» Никита Федянин погиб во время устроенной туарегами засады в Мали. Его тело попало на видео, которое распространяют в интернете. Личность мужчины раскрыли наемники ДШРГ «Русич», которые придерживаются неонацистских взглядов.

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