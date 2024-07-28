закрыть
28 июля 2024, воскресенье, 12:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На ОИ-2024 произошла трагедия в Олимпийской деревне

1
  • 28.07.2024, 11:13
  • 10,844
На ОИ-2024 произошла трагедия в Олимпийской деревне

Международная боксерская ассоциация выступила с заявлением.

Тренер по боксу Самоа Лионель Элика Фатупайто скончался во время Олимпийских игр в Париже, сообщила в субботу Международная боксерская ассоциация (IBA).

Как уточняет Reutres, смертельная трагедия случилась в Олимпийской деревне. По данным CBS News, он умер «естественной смертью».

Фатупайто, которому, было 60 лет, должен был тренировать этнического поляка Ато Плодзицки-Фаоагали – единственного самоанского боксера, принимающего участие в Олимпиаде-2024. Двукратный чемпион Тихоокеанских игр встретится с бельгийцем Виктором Шельстрате в воскресенье.

«Мы в IBA выражаем искренние соболезнования семье, друзьям и коллегам Лионеля Элики Фатупайто, национального тренера по боксу Самоа, который трагически скончался во время Парижских игр 2024 года», — говорится в заявлении IBA.

«Преданность и страсть Лионеля к спорту оставили неизгладимый след в боксерском сообществе. Его наследие продолжит вдохновлять будущие поколения. Наши мысли и молитвы с командой Самоа и всеми, кого коснулась эта тяжелая утрата», – отмечается в некрологе.

Олимпийские соревнования по боксу пройдут на арене North Paris Arena и Roland Garros с 27 июля по 10 августа.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это будет самый сильный удар по Лукашенко
Это будет самый сильный удар по Лукашенко Наталья Радина
О дивный новый биполярный мир
О дивный новый биполярный мир Ирина Халип
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь Владимир Фесенко
Еще не поздно
Еще не поздно Леонид Невзлин