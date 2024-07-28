Скандальное видео с открытия Олимпиады в Париже исчезло с YouTube 28.07.2024, 14:00

Часть зрителей восприняла его как пародию на знаменитую картину да Винчи.

Видео с ключевыми моментами церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже исчезло с официального канала Олимпиады на YouTube. Об этом сообщают пользователи соцсетей и СМИ.

Спустя несколько дней после церемонии открытия Олимпиады в Париже, вызвавшей неоднозначную реакцию публики, официальное видео с ключевыми моментами мероприятия оказалось недоступным на YouTube-канале Олимпийских игр. При попытке открыть ссылку пользователи видят черный экран и надпись «видео недоступно».

Это произошло на фоне разгоревшегося скандала вокруг некоторых элементов церемонии открытия. Особые споры вызвало выступление группы дрэг-артистов (мужчины, которые создают женские образы с помощью макияжа, костюма и других вспомогательных средств).

Часть зрителей восприняла выступление как пародию на знаменитую картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». В шоу участвовали 13 исполнителей, которые приняли позы, напоминающие позы Иисуса Христа и двенадцати апостолов. Организаторы включили этот номер в рамках темы мирового искусства, однако он вызвал неоднозначную реакцию публики.

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