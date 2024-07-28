Историческое решение: США создадут военное командование в Токио 2 28.07.2024, 14:31

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Издание WSJ раскрыло нюансы.

США создадут новое военное командование в Японии. Вашингтон стремится укрепить своих союзников в Азии в связи с тем, что Китай наращивает военную мощь.

Издание The Wall Street Journal, новое американское командование будет координировать военные операции с японцами, планировать совместные учения и участвовать в обороне страны в случае начала боевых действий.

Таким образом, впервые американский боевой потенциал будет находиться под командованием штаба на территории Японии, из-за чего больше не надо ждать указаний от Индо-Тихоокеанского командования США, которое расположено на Гавайях в 3500 милях.

Этот шаг призван поддержать усилия Японии по наращиванию своего военного потенциала, включая новое объединенное военное командование, которое японские власти планируют создать в начале следующего года.

Создание командования также является частью более широких усилий по укреплению военных отношений между союзниками и включает в себя усилия Японии по укреплению промышленной базы Запада, что, как ожидается, будет включать в себя поставку в США противоракетных систем Patriot.

США и Японии также приходится противостоять растущему военному сотрудничеству между Россией и Китаем, которые на прошлой неделе впервые направили совместный патруль бомбардировщиков в сторону Аляски. Еще одной опасностью является растущий ракетный арсенал Северной Кореи.

США уже участвуют в амбициозных усилиях по оказанию помощи Австралии в приобретении атомных подводных лодок. США также сняли ограничения на дальность полета баллистических ракет, которые Южная Корея может разрабатывать по американским технологиям. Япония решила приобрести у США сотни крылатых ракет «Томагавк», способных атаковать наземные цели.

«Это означает, что США готовы предпринять шаги для поддержки союзнического потенциала так, как мы не делали этого раньше», - говорит Кристофер Джонстон, бывший высокопоставленный представитель США по вопросам азиатской политики.

Работа над новым Объединенным командованием ВС США еще не завершена. Для его создания американские военные планируют переоборудовать существующий административный штаб на базе вблизи Токио.

«Это фактически новый тип сотрудничества для США и Японии, и поэтому потребуется много усилий, и нам придется нарастить новые мускулы, чтобы быть в состоянии сделать это», - сказал Зак Купер, бывший сотрудник Министерства обороны.

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