Белоруска Алина Змушко вышла в полуфинал по плаванию на Олимпиаде в Париже 3 28.07.2024, 14:39

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Лучшее время у женщин — у Татьяны Смит из ЮАР.

Белоруска Алина Змушко вышла в полуфинал по плаванию на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже В дневной программе на дистанции 100 м брассом в квалификации она показала результат 1.06, 37 и расположилась на 11-й строке протокола. Лучшее время утра у женщин у Татьяны Смит из ЮАР — 1.05,00.

«Старалась плыть на максимуме, но при этом понимала, что надо грамотно разложить силы. Прибавила на финише. Результат (1.06,37) хороший — один из лучших у меня в сезоне, комментировать… главное вышла в полуфинал. Вечером все увидим, как сложится мой следующий заплыв», — приводит слова Алины Змушко Национальный олимпийский комитет Беларуси.

Полуфинальные заплывы состоятся в Париже сегодня вечером.

Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. От Беларуси на Олимпиаду поехали 17 спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе.

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