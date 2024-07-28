Белоруска Алина Змушко вышла в полуфинал по плаванию на Олимпиаде в Париже

Белоруска Алина Змушко вышла в полуфинал по плаванию на Олимпиаде в Париже3
- 28.07.2024, 14:39
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Лучшее время у женщин — у Татьяны Смит из ЮАР.
Белоруска Алина Змушко вышла в полуфинал по плаванию на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже В дневной программе на дистанции 100 м брассом в квалификации она показала результат 1.06, 37 и расположилась на 11-й строке протокола. Лучшее время утра у женщин у Татьяны Смит из ЮАР — 1.05,00.
«Старалась плыть на максимуме, но при этом понимала, что надо грамотно разложить силы. Прибавила на финише. Результат (1.06,37) хороший — один из лучших у меня в сезоне, комментировать… главное вышла в полуфинал. Вечером все увидим, как сложится мой следующий заплыв», — приводит слова Алины Змушко Национальный олимпийский комитет Беларуси.
Полуфинальные заплывы состоятся в Париже сегодня вечером.
Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. От Беларуси на Олимпиаду поехали 17 спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе.