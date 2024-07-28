Камала Харрис за неделю собрала $200 миллионов на свою избирательную кампанию 4 28.07.2024, 15:18

Две трети суммы поступили от людей, которые жертвовали деньги на такую цель впервые.

Вероятный кандидат от демократов в президенты США Камала Харрис меньше чем за неделю собрала $200 млн пожертвований на свою избирательную кампанию. Об этом 28 июля сообщило издание Politico.

«Импульс и энергия вице-президента Харрис реальны, как и основы этой гонки — эти выборы будут очень напряженными и определятся небольшим числом избирателей лишь в нескольких штатах», — заявил директор по коммуникациям президентской кампании Харрис Майкл Тайлер.

По его словам, две трети пожертвований поступили от людей, которые жертвовали деньги на такую цель впервые.

Как считают сотрудники предвыборной кампании Харрис, такое положение вещей свидетельствует о подавляющей поддержке на низовом уровне ее исторической заявки на пост президента США.

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